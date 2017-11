Boligmarkedet med sterkere utvikling enn forventet

NTB Innenriks

Prisene falt 0,2 prosent i oktober, men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4 prosent. Boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for et år siden.

Prisutviklingen i oktober bryter dermed med trenden med de siste månedene, men administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge mener det er for tidlig å si om dette er et trendskifte.

– Vi forventer en negativ utvikling i november og desember, men det er jo usikkerhet om dette er et pust i bakken eller begynnelsen på et skifte. Det vil tiden vise, sier Dreyer.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener boligprisutviklingen i oktober er overraskende sterk etter prisutviklingen det siste året. Men han mener det er naturlig at markedet nå henter seg inn igjen.

– Det er grunn til å tro at boligmarkedet vil utvikle seg mer balansert gjennom 2018, enn de voldsomme svingningene vi har sett i 2016 og 2017, sier Geving.

Nedgang i Oslo

I Oslo har boligmarkedet stupt siden april i år, og nedgangen fortsetter her. Oslo hadde den svakeste prisutviklingen i landet, med en nedgang på 1,8 prosent.

John Sætre, leder for bankvirksomhet i Nordea Norge, mener korreksjonen i markedet samlet sett kan være en sunn utvikling.

– Prisnedgangen er betydelig i Oslo-markedet, men vi må samtidig huske at vi kommer fra en periode med foruroligende kraftig prisvekst, sier Sætre.

Han har tro på at prisnedgangen vil fortsette, og regner med fallende priser i Oslo det neste halvåret.

– I landet ellers tror vi på en mer avdempet utvikling, hvor prisutviklingen blir rimelig flat, mener Sætre.

Sterkest vekst hadde Moss, med en økning i prisene på 0,4 prosent.

Flere solgte boliger

I oktober ble det solgt 8.452 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent flere boliger enn samme måned i 2016. Hittil er det totalt solgt 76.339 boliger landet over, noe som er tilnærmet samme nivå som året før.

En årsak til økningen i antall salg i oktober er usikkerheten som har preget boligmarkedet den siste tiden, som Dreyer mener har ført til en kraftig reduksjon av salget i nyboligmarkedet.

– Det er sannsynlig at mange av dem som vurderer kjøp av nye boliger nå har beveget seg over i bruktboligmarkedet, sier Dreyer.

I oktober ble det lagt ut 9.013 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,4 prosent flere enn i samme måned i 2016. Så langt i år er det lagt ut 88.875 boliger for salg i Norge – 8,1 prosent flere sammenlignet med 2016.

– Vi ser tendenser til at økningen i tilbudssiden modererer seg i de største byene. Det blir derfor ekstra spennende å se hvor mye av tilbudssiden som vil bli tatt unna før nyttår, sier han.

