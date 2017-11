27-åring dømt til 15 års forvaring for bajonett-drapet

NTB Innenriks

Dommen omfatter også vold mot en fengselsinnsatt og 27-åringens egen fastlege, samt trusler mot politiet, skriver Adresseavisen. Minstetiden er satt til 10 år.

– Retten utelukker muligheten for at andre enn 27-åringen kunne ha drept Holte, sa tingrettsdommer Eirik Lereim da han leste opp dommen fredag.

– Det er lagt stor vekt på de tekniske undersøkelsene som påviste tiltaltes DNA på drapsvåpenet og tilhørende slire. Det var blod fra Holte på tiltaltes jakke, og han hadde vasket genseren sin på høy varme, sa dommeren.

Tiltalte og avdøde var venner og ruset da drapet skjedde. Drapet beskrives som svært brutalt, og aktor har vist til sakkyndiges uttalelse om at det er høy risiko for nye voldshandlinger. Holte hadde over 100 bajonettstikk på kroppen.

27-åringen er i tillegg dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til Holtes mor og begravelseskostnader, skriver Trønderbladet.

Etter domsavsigelsen sa tiltalte at han ville anke «alt».