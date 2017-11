Rektor vil kameraovervåke skole etter branner

NTB Innenriks

Siden 18. oktober har det vært fire branner på skolen. Den første var ikke påsatt, men skyldtes en overoppheting i et teknisk rom. De tre etterfølgende brannene den 19., 23. og 31. oktober har derimot politiet og brannvesenet konkludert med var påsatt, skriver Nordstrands Blad. Alle tre forholdene er anmeldt.

Rektor Anne-Karin Bjerkero er fortvilet over utryggheten brannene har ført til. Vektere patruljerer nå skolens lokaler dag og natt, og Utdanningsetaten vurderer nå om de skal be om at det åpnes for kameraovervåking på skolen.

– Jeg er ikke motstander av kameraer i dette tilfellet, men det er ikke snakk om å spionere på ungene, her er det snakk om sikkerhet. Å hindre nok en brann, sier Bjerkero til avisen.

Ved alle branntilløpene har evakueringen av elevene gått helt etter planen, og flammene er raskt blitt slukket. Bare ved ett av tilfellene ble elevene sendt hjem, da på grunn av røyklukten.

Bystyret i Oslo vedtok 25. oktober å åpne for kameraovervåking på skoler i spesielle tilfeller. Blant kravene er at det skal være i en tidsbegrenset periode og etter en risikovurdering tatt sammen med politiet.

