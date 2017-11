Nedgang på Oslo Børs etter rekorddag

NTB Innenriks

Marine Harvest trakk børsen mest ned torsdag. Sjømatselskapet, som også var dagens mest omsatte aksje, falt 3,56 prosent. Nordea Markets har ifølge E24 meldt at utbyttet i laksegiganten vil falle betydelig i 2018. Årsaken er en melding onsdag om rekordresultat i tredje kvartal som gjør at selskapet betaler 1,67 milliarder kroner i utbytte.

Bak Marine Harvest på omsetningstoppen fulgte Statoil, som falt med 0,60 prosent. Norsk Hydro (opp 0,08 prosent), DNB (ned 0,56) og Yara International (ned 0,71) fulgte bak energiselskapet.

Onsdag ble en ny milepæl passert på Oslo Børs. Den samlede verdien av selskapene som er notert på børsen, passerte da 2.500 milliarder kroner for første gang. Hovedindeksen på 815,41 poeng var også en ny rekord, og oppgangen ble ifølge E24 blant annet drevet av høyere oljepriser og positive signaler fra internasjonale børser. Onsdag ettermiddag ble nordsjøoljen omsatt for 61,20 dollar fatet. Torsdag ettermiddag ble et fat omsatt for 60,51 dollar.

Også flere av de toneangivende børsene i Europa falt torsdag. DAX 30 i Frankfurt gikk ned 0,22 prosent, mens CAC 40 i Paris falt 0,15 prosent. FTSE 100 i London steg med hele 0,91 prosent.

