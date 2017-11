Lysbakken ber Søviknes slutte å sutre

NTB Innenriks

– Søviknes må slutte å sutre over at han ikke får flertall for dette meningsløse prosjektet. Det er Frp, H og Ap som hele tiden inviterer til omkamp. Det er på tide å innse at slaget er tapt, og at de har folket mot seg, sier Lysbakken til Avisenes Nyhetsbyrå.

Uttalelsen kommer etter at Søviknes tidligere denne uken sa det er et demokratisk problem at småpartiene SV, Venstre og KrF blokkerer en konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Hadde det bare vært opp til dere og meg, hadde vi vært i gang for lenge siden. Dette er litt pinlig. Reelt sett er det et stort flertall for å komme i gang, hevdet Søviknes fra scenen da han innledet LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger tirsdag.

– Jeg skjønner at det kan være frustrerende for Søviknes å ikke få gjennomført sin dårlige politikk, men det er faktisk sånn at det er småpartiene som ivaretar folkeviljen i denne saken, sier Lysbakken.

(©NTB)