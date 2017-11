Hjelpeorganisasjoner vil ha mer penger til klimatilpasning i fattige land 

NTB Innenriks

I en ny rapport har Kirkens Nødhjelp, WWF, Regnskogfondet og Forum for utvikling og miljø gått sammen for å analysere Norges klimabistand.

Der kommer det fram at bare 9 prosent av klimafinansieringen går til tiltak som er ment å hjelpe fattige land til å tilpasse seg klimaendringer som det allerede er for sent å stoppe.

– Millioner av verdens fattige lider allerede under effekten av varmere, våtere og mer uforutsigbart klima. I tillegg blir naturkatastrofene kraftigere og farligere. Klimaendringene rammer de mest sårbare, og de trenger det internasjonale samfunnet i ryggen for å møte en hverdag som blir stadig vanskeligere å overleve, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Hjelpeorganisasjonene som står bak rapporten, tar nå til orde for en bedre balanse mellom hjelp til utslippskutt og hjelp til tilpasning.

Ifølge organisasjonenes beregninger ble Norges samlede klimafinansiering kuttet med en tredel fra 2014 til 2016.

– Når vi vet hvor mye det haster å gire om i klimakampen, er det alvorlig at Norge skulker unna i den internasjonale dugnaden, sier Helland.

(©NTB)