18-årig bergenser tiltalt for grov, blind vold

Den tiltalte 18-åringen var bare 17 år da forholdene i tiltalen skjedde, skriver Bergens Tidende. Nå risikerer han opptil ti års fengsel og krav om økonomisk erstatning fra de 13 ofrene.

Den unge mannen meldte seg for politiet etter at kameraten var blitt anklaget for ett av tilfellene. Da den tiltalte meldte seg, sa han at han ikke kunne leve med at kameraten ble straffet for noe han selv hadde gjort, sier politiadvokat Alexander Gonzalo Sele til avisen.

Vidar Helland (51) ventet på en pizza og gikk på Torgallmenningen i Bergen en januarnatt i år da han uprovosert ble slått bevisstløs og ble påført brudd i hjerneskallen. I ettertid sliter han med tap av språk, epilepsianfall og hodepine og nedsatt førlighet i en av hendene. Han er fremdeles sykemeldt etter hendelsen.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Laila Kjærevik, sier klienten ikke husker stort fra det han er anklaget for. 18-åringen skal i perioden ha drukket svært mye alkohol og er også tiltalt for bruk av hasj og salg av ecstasy. Når saken kommer for retten, vil han ifølge forsvareren nekte straffskyld på grunn av den manglende hukommelsen.

– Han ønsker å gjøre bot for det som har skjedd. Håpet hans er å få såkalt ungdomsstraff og dermed en mulighet til å komme seg videre i livet, sier Kjærevik.

I forbindelse med at en 71 år gammel kvinne ble forsøkt ranet i desember i fjor, sto politiet lenge uten spor. En DNA-prøve av 18-åringen stemte imidlertid overens med biologisk materiale som ble sikret fra kvinnens veske.

