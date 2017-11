Trafikken gjennom bomstasjonene i Oslo redusert med 4,4 prosent 

NTB Innenriks

1. oktober ble prisene i bomstasjonene i Oslo satt opp, og det ble innført ekstra avgift for passering i rushtiden om morgenen og ettermiddagen.

Tall fra Fjellinjen viser at trafikken er redusert med 5,3 prosent i rushtiden om morgenen i oktober, sammenlignet med oktober i fjor.

Til gjengjeld ser det ut til at flere velger å kjøre ekstra tidlig, før rushtidsavgiften trer i kraft. Trafikken har økt med 6,4 prosent i halvtimen mellom klokka 6 og 6.30.

Totalt har trafikken gjennom bomstasjonene blitt redusert med 4,4 prosent etter at de tids- og miljødifferensierte takstene ble innført for en måned siden.

Fra 1. oktober koster det 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden på hverdager mellom klokka 6.30 og 9 og på ettermiddagen mellom klokka 15 og 17. Utenfor rushtiden, i helger, helligdager og i juli er prisen 44 kroner for bensinbiler og 49 for dieselbiler per passering.

Demonstrasjon

Fra 2019 er det planlagt omtrent 60 nye bomstasjoner i Oslo. Byrådet begrunner tiltaket med at store områder av byen i dag slipper unna bomavgifter.

Onsdag ettermiddag er det planlagt en større demonstrasjon mot bompengeøkningen i Oslo. Flere ulike grupperinger har annonsert demonstrasjonen via Facebook, og flere tusen har samme sted krysset av på at de skal delta.

Aksjonen starter foran Oslo rådhus klokka 16 og fortsetter mot Stortinget.

Miljøfartsgrense

For bilførere i Oslo-området er det også verdt å merke seg at miljøfartsgrensen innføres igjen fra 1. november. Da settes fartsgrensen ned flere steder for å redusere mengden svevestøv som produseres og virvles opp.

– Selv en så liten fartsendring gir en målbar effekt på luftkvaliteten i Oslo. Miljøfartsgrensa vil under normale forhold bidra til fem færre døgn der grenseverdien av svevestøv overskrides. Vanligvis er det mer enn 20 døgn som overskrider dette nivået, mens lovverket tillater 30, sier Ida Nossen, fagansvarlig for luftkvalitet i Statens vegvesen Region øst.

