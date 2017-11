SSB-striden: Meyer avviser politiske føringer for forskning

NTB Innenriks

Statistisk sentralbyrås sjef er blitt kraftig kritisert etter at 25 forskere fikk beskjed om at de skulle overflyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Blant disse var også mannen bak det såkalte innvandringsregnskapet, forskeren Erling Holmøy.

VG skrev tirsdag at en rapport med beregninger av hva innvandringen til Norge koster, som ble levert av Holmøy og en kollega i mai, ennå ikke er blitt publisert. Kilder avisen har snakket med, mener at det har gått usedvanlig lang tid.

– Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger politiske føringer på forskningen. Det har aldri skjedd – og kommer aldri til å skje, sier direktør Meyer i en uttalelse sendt ut onsdag.

Hun nekter for at den mye omtalte innvandringsrapporten er holdt tilbake av politiske grunner.

– Kvalitetssikring

– Den ble ferdig kvalitetssikret og godkjent for en uke siden. Den er ikke holdt tilbake, og rapporten blir i dag lagt ut på våre nettsider. I SSB stiller vi høye krav til rapporter vi sender fra oss. Det innebærer at alle rapporter blir grundig gjennomgått og vurdert av flere kompetente fagpersoner. Forskningsdirektøren godkjenner ikke rapporter før de holder et faglig høyt nivå, understreker Meyer.

Hun peker på at rapporten som ble levert i mai, om hvordan innvandring påvirker offentlige finanser, var et førsteutkast og ikke den ferdige rapporten.

– I tråd med standard prosedyre i SSB ble rapporten gjennomgått av flere fagpersoner, hvor flere var negative til leveransen. Fra mai og fram til oktober har det derfor blitt utarbeidet to reviderte rapporter. Den siste rapporten ble sendt forskningsdirektøren for godkjenning 3. oktober, opplyser hun.

Møte med Jensen

Når det gjelder rapportene som omhandler innvandring og kriminalitet, vil denne bli levert i desember i tråd med kontrakten med Justisdepartementet.

Meyer var tidligere denne uken i møte med finansminister Siv Jensen (Frp) som ønsket en orientering om endringene som gjøres i SSBs forskningsavdeling. Senere ble det klart at SSB utsetter endringene.

Meyer skal i et nytt møte med finansministeren, men departementet opplyser til NTB at dato for neste møte ikke er fastsatt.

