Rekordresultat for Marine Harvest

Til sammenligning var det operasjonelle driftsresultatet i samme periode i fjor på 180 millioner euro.

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog trekker fram lakseprisene og den høye etterspørselen som årsaken til framgangen. Han påpeker også at kostnadene har gått ned.

– Det er gledelig å se at produksjonskostnadene går ned i Norge, Chile og Canada i kvartalet. Marine Harvest gjør sitt ytterste for å redusere kostnadene i hele organisasjonen, sier Aarskog i en børsmelding.

I løpet av kvartalet slaktet selskapet 95.338 tonn fisk, en svak nedgang fra 97.215 tonn i samme periode i fjor. De økte prisene bidro imidlertid til at operasjonelt driftsresultat per kilo var på 2,24 euro denne perioden i år, mot 1,98 i fjor.

Det gode kvartalsresultatet innebærer at styret foreslår et kvartalsutbytte på 3.40 kroner per aksje. Ifølge E24 innebærer det at storeier John Fredriksen kan hente ut 267 millioner kroner. Den totale utbytteutbetalingen blir på 1,67 milliarder kroner.

