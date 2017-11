Oslo-skole henter inn flere vektere etter påsatte branner

NTB Innenriks

Skolen har satt inn flere vektere etter fire branner på skolen siden 18. oktober, melder NRK.

Tre av de fire brannene var påsatt, ifølge politiet, som nå etterforsker saken. Branntilløpene skjedde 18. oktober, 19. oktober, 23. oktober og senest tirsdag formiddag.

Tirsdagens brann ble raskt slukket av brannvesenet.

– Vi fikk melding klokka 11.24. Alle nødetatene rykket ut, og det viste seg at det brant i et rom i bygget. Brannen ble slukket. Det har vært en del røyk i bygget, men samtlige elever ble evakuert, og ingen ble eksponert for røyk, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

