Ny milepæl på Oslo Børs – markedsverdien over 2.500 milliarder kroner

NTB Innenriks

Onsdag ble en ny milepæl passert på Oslo Børs. Den samlede verdien av selskapene som er notert på børsen, passerte 2.500 milliarder kroner for første gang.

Hovedindeksen på 815,41 poeng er også en ny rekord. Oppgangen er blant annet drevet av høyere oljepriser og positive signaler fra internasjonale børser, skriver E24. Oljeprisen var onsdag ettermiddag på sitt høyeste nivå på over to år. Nordsjøoljen ble omsatt for 61,20 dollar fatet, mens amerikansk lettolje ble solgt for 54,20 dollar fatet.

Den sterke oppgangen kommer også av inntjeningsvekst i de store selskapene. Lakseaksjen Marine Harvest, som steg med 0,25 prosent, var den mest omsatte aksjen etter at selskapet leverte rekordresultat grunnet høyere laksepriser og voksende etterspørsel. DNB steg 1,33 prosent, Yara med 1,60 prosent, Norsk Hydro med 1,50 prosent og Statoil steg med 0,67 prosent.

Europris-aksjen falt derimot med 7,80 prosent etter at en kvartalsrapport avslørte at lavpriskjeden ikke ser ut til å innfri markedsforventningene.

På de største børsene i Europa var det også oppgang onsdag. FTSE 100 i London steg med 0,13 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 1,78 prosent, mens CAC 40 i Paris steg med 0,38 prosent.

