Lunder: – Henleggelsen er bekreftelsen på at jeg snakket sant

Pågripelsen i november 2015 kostet Lunder jobben som konsernsjef i Fredriksen-gruppen. Først etter en to års lang kamp føler han seg endelig trodd.

– Jeg sa det i november 2015 og sier det igjen. Jeg har aldri hatt noe å skjule i denne saken. Jeg sa også det samme til Stortinget i 2016. Økokrim har konkludert med det samme i dag. For meg er henleggelsen en endelig bekreftelse på at jeg snakket sant, sa Lunder under en pressekonferanse hos hans advokat Cato Schiøtz onsdag formiddag.

– Branntomt

Lunder sier at saken har vært en enorm belastning for familien. Det som er igjen av en 30 år lang karriere, beskriver den tidligere topplederen som en branntomt.

– Alt er nå egentlig nedbrent. Brannen er slukket nå. Det som er igjen er egentlig lukten og røyken. Det gode oppi dette er at jeg klarte å redde ut min kjære kone og to barn. De har nok brannskader, men jeg tror ikke de har varige skader, sa en følelsesladd Lunder, og viste til en sårhet over at faren ikke fikk oppleve henleggelsen.

Både Lunder og advokat Schiøtz antydet at det vil komme et erstatningskrav mot Økokrim.

– Det er vel liten tvil om at Økokrim har påført meg skade. Og det kan godt hende at den atferden må få konsekvenser, sa Lunder.

Antyder millionsøksmål

Advokaten mener resultatet kan bli at fellesskapet ender opp med en millionregning.

– Jeg vet ikke om noen økokrimsiktet som har et så stort økonomisk tap som Jo Lunder. Det skyldes hans internasjonale toppkarriere med tilhørende lønn, sa Schiøtz.

Han mener saken burde vært avsluttet langt tidligere.

– Trår man feil her, påfører man fellesskapet en kjempeutgift. Det blir resultatet. Hvordan vi forfølger det, og med hvilke beløp, har vi ikke tenkt på ennå, sier han.

Advokaten har arbeidet i 40 år med økokrimsaker, og sier at han aldri var i tvil om at siktelsen var grunnløs.

– Jeg har aldri hatt en klient hvor jeg har vært så overbevist om klientens uskyld, slo han fast.

