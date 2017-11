Kvinne siktet for å ha arrangert ran for å ta livet av ektemannen

NTB Innenriks

Kvinnen ble pågrepet tirsdag. Hun erkjenner ikke straffskyld, melder Bergens Tidende.

Mannen anmeldte saken i 2016.

– Fornærmede fikk vite i ettertid at et ran han og siktede hadde blitt utsatt for i Manila i desember 2014, i virkeligheten var et drapsforsøk under dekke av et væpnet ran. Fornærmede opplyste at det var den siktede som hadde planlagt å få fornærmede drept på denne måten, sier politiadvokat Trond Eide til Bergens Tidende.

Kvinnen ble fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett onsdag og ble fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Hun er filippinsk statsborger, men har oppholdstillatelse i Norge.

Verken kvinnens forsvarer eller mannens bistandsadvokat vil uttale seg om saken.

Politiet beklager at det har gått halvannet år fra saken ble anmeldt til politiet gikk til pågripelse.

