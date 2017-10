KrF sier nei til regjeringens dagpengekutt

NTB Innenriks

– Vi mener dette er et kutt som både vil være usosialt, og som vil virke mot sin hensikt, sier KrFs nestleder og finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad til Dagsavisen.

Ropstad understreker at partiet avgjørelsen ble tatt etter en grundig diskusjon i stortingsgruppa som konkluderte med at forslaget vil føre til en mer krevende situasjon for folk som er arbeidsledige.

Ifølge beregninger fra Arbeids- og sosialdepartementet vil det foreslåtte kuttet føre til at om lag 3.500 personer ikke oppfyller minstekravet for dagpenger til neste år.

Blir kuttet gjennomført, mener regjeringen ifølge avisen at den vil spare 305 millioner kroner i 2018.

