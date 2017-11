Frp-politikere ber om nordisk samarbeid om medisinkjøp

NTB Innenriks

Helge André Njåstad, Ulf Leirstein og Hanne Dyveke Søttar stiller sammen skriftlig spørsmål til de nordiske regjeringene som er samlet til møte i Nordisk råd i Helsingfors, melder Dagbladet.

De nordiske landene er små hver for seg og har problemer med å kunne oppnå gode priser hos legemiddelprodusentene, påpeker Frp-politikerne som tror landene kan få bedre priser og større stabilitet i leveransene om de står sammen.

Bakgrunnen for spørsmålet er at Beslutningsforum i Norge i forrige uke sa nei til å innføre medisinen Spinraza til behandling på norske sykehus.

Spinraza er et av verdens dyreste legemidler. Per pasient koster behandlingen 7 millioner kroner første behandlingsår (sju sprøyter à en million kroner), og 3 millioner kroner påfølgende år (tre sprøyter per år resten av livet), ifølge Beslutningsforum. Legemiddelet er det eneste på markedet som har livsforlengende effekt for pasienter med den alvorlige muskelsvinnsykdommen spinal muskelatrofi.

Leder av forumet, Lars Vorland, sa i forrige uke at de ønsket å si ja til legemiddelet, men ble nødt til å si nei til prisen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har allerede tatt kontakt med helseministeren i Danmark med sikte på å forhandle ned prisen.

(©NTB)