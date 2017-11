Fortsatt fullt trøkk i markedsføring av kredittkort etter innstramminger

NTB Innenriks

Drøyt to måneder etter at reglene ble strammet inn har Forbrukerombudet gjennomført en tilsynsaksjon.

– Vi hadde håpet flere utlånere ville følge reglene, men slik er det ikke. Vi ser heller ingen tegn på at omfanget eller trykket i kredittmarkedsføringen er dempet, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

149 annonser og en mengde eposter og brev med reklame for kredittkortlån er gjennomgått i tilsynet. Det har resultert i at 18 lånetilbydere blir bedt om å endre markedsføringen.

– De vanligste feilene har dreid seg om at det ikke finnes lovpålagt informasjon om effektiv rente og totalpris i markedsføringen, eller at denne typen informasjon er vanskelig å finne. Konkrete tall er for eksempel skrevet med liten skrift eller ikke nevnt i det hele tatt i reklamer på radio, skriver Forbrukerombudet.

Etter 1. juni er det ikke lov å framheve hvor lett det er å søke om kredittlån, hvor raskt man får svar på en søknad eller hvor raskt man kan få innvilget et lån. De nye reglene slår også fast at lånekostnadene skal være tydelige.

