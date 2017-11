Alle som selger tobakk og snus må registrere seg

NTB Innenriks

– Vi har et langsiktig mål om en tobakksfri ungdomsgenerasjon. For å nå dette målet er det viktig at tobakksskadelovgivningen overholdes og at røyk og snus ikke selges til ungdom under 18 år, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Den nye registrerings- og tilsynsordningen er vedtatt av Stortinget. Registeret er klart fra 1. november.

Registrering må skje innen nyttår, og Helsedirektoratet anslår at registreringsplikten gjelder omtrent 10.000-15.000 salgssteder og 30–70 grossister.

Fra 1. januar 2018 er det ulovlig å selge tobakksvarer fra utsalgssteder som ikke er registrert, opplyser Helsedirektoratet.

Registreringen er gratis, men utsalgsstedene vil etter hvert måtte betale en tilsynsavgift til kommunen.

Før lanseringen av registeret har direktoratet fått vite at det er sendt ut fakturaer for registrering, men direktoratet understreker at det ikke er de som har sendt ut disse regningene.

Fra årsskiftet har kommunene ansvaret for tilsyn med utsalgssteder i sin kommune, mens Helsedirektoratet har ansvar for tilsyn med grossister.

