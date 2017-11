Aktor vil ha 15 års fengsel for machetedrap

NTB Innenriks

Tiltalte brukte en rundt 50 centimeter lang machete som han hadde laget selv. Den avdøde ble truffet minst 29 ganger i hodet, halsen og armene, melder NRK.

-Dette var et angrep ut av det blå. Avdøde var med kompisen sin, skulle hjem og plutselig ble han angrepet av den samme kompisen, sa statsadvokat Jo Christian Jordet i Sør-Østerdal tingrett. Han mente at det ikke var noen tvil om at tiltalte hadde til hensikt å drepe.

– Tiltalte forklarte at han var andpusten og nesten ikke klarte å løfte hånden etterpå. Man bruker ikke slik kraft, hvis ikke målet er å drepe, slo Jordet fast.

I påstanden om 15 års fengsel er det tatt hensyn til at 39-åringen har tilstått å ha drept kompisen, men har sagt at han ikke husker noe fra selve drapshandlingen. De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at han er strafferettslig tilregnelig.

Forsvareren til mannen skal legge fram sin påstand senere onsdag.

