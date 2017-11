Økokrim avviser anklager om «juks» i Vimpelcom-saken

NTB Innenriks

Schiøtz kom med påstandene på en pressekonferanse etter at Økokrim henla korrupsjonssaken mot tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder. Han viste til at politiorganet hadde «forhindret retten i å få fullt innsyn i vesentlige dokumenter».

– Dette er en gammel anklage som er fremsatt flere ganger før og som er vurdert av overordnet påtalemyndighet, Riksadvokaten, i juli i år. Når man skal begjære varetektsfengsling må man gjøre et utvalg av dokumenter som legges ved. Her har man sagt at man kanskje kunne forelagt et mer omfattende utvalg for retten. Det kunne vært gjort bedre. Men det har aldri vært bevisst tilbakeholdt informasjon, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen til NTB.

Han sier Økokrim ikke kjenner seg igjen i påstanden om at de har jukset og viser til at Riksadvokaten ikke fant grunn til å gripe inn i etterforskningen.

Thorsen avviser også at etterforskningen har tatt lengre tid enn nødvendig.

– Vi mener det er har vært grunnlag for å fortsette etterforskningen helt fram til i høst, sier han, og viser til at det har vært en internasjonal etterforskning.

Schiøtz varsler et millionsøksmål etter henleggelsen. Han mener Økokrim burde ta inn over seg «skadepotensialet» og hva det koster fellesskapet å føre en slik sak mot en internasjonal toppleder.

– Samfunnsoppdraget vårt er å etterforske og avklare mistanke om økonomisk kriminalitet, uavhengig av om vedkommende har høy inntekt eller ikke, svarer Thorsen til dette.

(©NTB)