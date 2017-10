To albanere dømt i narkosak

NTB Innenriks

23. februar 2016 gjennomførte politiet en ransaking av en leilighet i Oslo. Forut for ransakingen hadde den ene av de to blitt filmet mens han hjalp til med å bære 13 til 14 hvite sekker, en bag og en trillekoffert som inneholdt narkotika inn i den aktuelle leiligheten. I alt ble det beslaglagt 68 kilo marihuana, 35 kilo hasj og omtrent 4,8 kilo kokain under ranssakingen.

Påtalemyndigheten la til grunn at de to tiltalte, som begge er albanske statsborgere, planla ervervet av narkotikaen som ble funnet i leiligheten fra begynnelsen av januar samme år. De to ble sammen med flere involverte i tingretten dømt for brudd på en rekke paragrafer i straffeloven, deriblant innførsel, oppbevaring og salg av narkotika som deltakere i en organisert kriminell gruppe. De ble idømt henholdsvis ti og åtte års fengsel.

Borgarting lagmannsrett deler tingrettens syn på graden av alvor i forbrytelsen. Like fullt har lagmannsretten funnet noen formildende omstendigheter. Det gjøres et lite fradrag for at den ene tilsto umiddelbart overfor politiet, likeledes at den andre tiltalte kom med en delvis tilståelse i tingretten.

De to mennene er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i henholdsvis ni år og seks måneder og seks år og fire måneder. Ankene har for begge de tiltalte delvis ført fram. De idømmes ikke sakskostnader.

