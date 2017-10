Subsidiert sau skulle aldri vært solgt til Afghanistan

NTB Innenriks

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) fikk ett klart svar da han kalte Omsetningsrådet inn på teppet tirsdag:

Sauekjøttet som fikk avgiftsfradrag ved nedfrysing, skulle aldri havnet utenfor landets grenser. At 400 tonn av totalt 1.000 tonn nedfryst sauekjøtt havnet i utlandet – hvorav 120 tonn ble eksportert til Afghanistan – var i strid med både regler og intensjoner.

Lagertømming

– Vedtaket om å øke prosentsatsen for frysefradraget ble gjort ut fra et ønske om å tømme overfylte lagre. Intensjonen var ikke at noe av dette skulle gå til eksport, sier Omsetningsrådets leder Bjørg Tørresdal til NTB.

Dale er bare delvis fornøyd med svaret.

– Det viktigste er at vi ikke havner i en slik situasjon igjen. Eksport av subsidiert kjøtt til et utviklingsland er helt uakseptabelt. Derfor har jeg utfordret Omsetningsrådet på hvordan rutiner eller regelverk kan strammes inn, slik at dette aldri gjentar seg, sier Dale til NTB.

Betale tilbake?

Landbruksministeren understreker at han ikke nødvendigvis ser seg helt ferdig med saken ved en slik avklaring.

– Jeg har også bedt Omsetningsrådet å vurdere om Nortura har benyttet seg av avgiftskutt på en måte som ikke er hjemlet i reglene og derfor må betale tilbake hele eller deler av beløpet, sier Dale.

Tørresdal sier det er for tidlig å si noe om eventuelle konsekvenser.

– Vi vil først be om en forklaring fra Nortura, og deretter skal statsråden få et svar også på dette spørsmålet innen 14. november, sier hun til NTB.

