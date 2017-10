Statsbygg avviser klage på tildeling av kontrakt for nytt regjeringskvartal

NTB Innenriks

– En grundig gjennomgang av klagepunktene viser at det ikke foreligger noe grunnlag for å avvise Team Urbis fra konkurransen, opplyser Statsbygg i sin begrunnelse.

Statsbygg konstaterer at tildelingen er gjort fullt ut i samsvar med anskaffelsesregelverket, og at Nordics rolle som rådgiver i planarbeidet ikke har gitt Team Urbis særskilte fordeler. At to av tre jurymedlemmer var inhabile, blir også avvist.

Team G8+ er ikke overrasket over Statsbyggs vurderinger, men vurderer å gå rettens vei for å få omgjort tildelingen.

– Vi har nå mottatt et omfattende svar fra Statsbygg. Vår klient og de andre selskapene i konkurransen har nå én uke på å vurdere Statsbyggs anførsler og hvilke rettslige skritt som eventuelt kan og skal iverksettes mot Statsbygg. Dette gjelder både på kort og lang sikt, sier advokat Inger Roll-Mathiesen i advokatfirmaet Schjødt som bistår Team G8+.

– Hadde ikke noe valg

Team G8+ kom på andreplass i konkurransen, men sier de ikke så noen annen mulighet enn å klage på tildelingen. Ifølge arkitektteamet støttes klagen at flere av selskapene som deltok i konkurransen, og flere har stilt kritiske spørsmål ved tildelingen og konkurransen etter at klagen ble offentlig.

– Vi hadde ikke noe valg. Det var helt nødvendig å klage på denne tildelingen. Verken samfunnet, bransjen eller vi som seriøse næringsaktører kan leve med mistanker om inhabilitet, manglende informasjon og gråsoner. Det blir selvsagt ekstra alvorlig når vi snakker om Norges største byggeprosjekt, med selveste Statsbygg som byggherre. Vi har sett det som vårt samfunnsansvar å belyse saken ut over Statsbyggs vurdering av det arbeidet de selv har gjort, sier Lars Haukeland, partner i LPO og talsperson for Team G8+.

Team G8+ mener Team Urbis hadde en konkurransefordel, fordi selskaper i teamet blant annet har utviklet reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet for Statsbygg. Statsbygg skulle imidlertid utligne denne fordelen ved at tilbudene ble levert inn anonymt.

Interesse av utfallet

Etter å ha vurdert klagen grundig sammen med eksterne advokater, antyder Statsbygg at Team G8+ mener utfallet av konkurransen nærmest var gitt på forhånd.

– Klagen ser ut til å bygge på et premiss om at Statsbygg på forhånd har hatt en bestemt interesse av utfallet av konkurransen; at ett bestemt konsept skulle vinne. Dette er det ikke holdepunkter for, skriver Statsbygg i begrunnelsen.

Statsbygg framholder at det ikke er noe som viser at jurymedlemmene har hatt bindinger til et bestemt konsept. Det er selskapene bak Team G8+ helt uenig i.

– Møtereferater vi fikk tilgang til etter konkurransen viste etter vår vurdering at skissen til vinnerutkastet ble tegnet i samarbeid mellom Team Urbis og enkelte av jurymedlemmene allerede i 2015. Dette har gjort at selv om forslagene ble levert inn anonymt, må flere av jurymedlemmene ha kjent igjen vinnerforslaget, rett og slett fordi de har vært med på å lage skissen til det, sa Haukeland da de leverte klagen.

Statsbygg forbereder nå kontraktsignering med Team Urbis etter at den forlengede karensperioden utløper 7. november.

Samtidig har tidligere leder i Oslo Arkitektforening, sivilarkitekt Caroline Støvring, sendt brev til Riksrevisjonen hvor hun ber om at hele planprosessen fra 2011 må gjennomgå revisjon.

(©NTB)