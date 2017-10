Solberg irettesatte Kolberg under Nordisk råd

NTB Innenriks

Henvendt til Sveriges statsminister Stefan Löfven, tok Kolberg opp at enkelte norske regjeringsmedlemmer omtalte noe som «svenske tilstander», ifølge ABC Nyheter.

– Det sies rett ut at den norske politikken må være veldig streng for ikke å få «svenske tilstander.» Hva sier den svenske statsministeren til denne måten å omtale Sverige? spurte Kolberg.

Löfven repliserte at det finnes flere måter å snakke om svenske tilstander på, blant annet den høyeste sysselsettingen på mange år, sterke finanser og store investeringer.

– Mitt valg er at jeg ikke vil omtale nordiske naboland som negativt eksempel, tilføyde han.

Statsminister Erna Solberg (H) påpekte at man må erkjenne at integreringspolitikken i de to landene har vært forskjellig, og at Sverige har høyere konsentrasjon av innvandrere i enkelte bydeler enn vi har i Norge. Hun kom også med et lite utfall mot Kolbergs spørsmål:

– Men å trekke norsk debatt inn i Nordisk råd styrker ikke den nordiske debatten, det karikerer den, mente hun.

