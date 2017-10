Sandberg får kritikk for laksebeslutning

NTB Innenriks

Sandberg innførte denne uka et nytt system som skal regulere veksten i oppdrettsnæringen ut fra faren for at rømt laks skal spre lakselus til villaks. Bare områder som får grønt lys, får lov til å øke mengden fisk.

Regjeringens beslutning er basert på innspill fra en ekspertgruppe med representanter fra Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for Naturforvaltning. I alle områder ble ekspertenes råd fulgt, med unntak av Nord-Trøndelag. Der anbefalte forskerne gult lys og nullvekst, mens Sandberg altså ga grønt lys.

Den såkalte Villaksalliansen, som består av miljø- og interesseorganisasjoner, mener dette er uakseptabelt, ifølge Dagens Næringsliv. Organisasjonene kritiserer også at de områdene som har fått rødt lys, på grunn av stor risiko for villaksstammen, ikke må redusere produksjonen slik ordningen opprinnelig la opp til. I stedet får oppdretterne i disse områdene produsere like mye som i dag, men risikerer å måtte trappe ned dersom situasjonen ikke bedrer seg i 2019.

Organisasjonene mener dette ikke er bærekraftig forvaltning, verken av oppdrettsindustri eller villaksressursene, slik Stortinget forutsatte da de stilte seg bak innføring av trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien, heter det i en pressemelding.

