Søviknes mener småpartienes oljeblokkering «et demokratisk problem»

NTB Innenriks

Fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) er et av Venstres viktigste krav som må innfris for at partiet skal gå inn i en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.

– Dette er blant de sakene som står aller øverst på blokka, sier Venstre-nestleder og lederen for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen, til NTB.

Demokratisk problem

På siden av sonderingene mellom regjeringspartiene og Venstre, men sentralt plassert i regjeringen, gir Søviknes uttrykk for frustrasjon:

– Velgerne har gjennom flere stortingsvalg gitt flertall til partier som ønsker en konsekvensutredning og mulighet for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. Når dette flertallet ikke materialiserer seg gjennom stortingsvedtak, mener jeg det er en demokratisk utfordring for Norge. Vi er et flertallsdemokrati, sier Søviknes til Avisenes Nyhetsbyrå.

Uttalelsen kom etter at han hadde innledet på LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger tirsdag.

– Hadde det bare vært opp til dere og meg, hadde vi vært i gang for lenge siden. Dette er litt pinlig. Reelt sett er det et stort flertall for å komme i gang, sa han fra scenen.

– Jeg føler en avmaktsfølelse over det hele, sier han til FriFagbevegelse.

Småpartier blokkerer

Venstre og KrF forhandlet fram vern av LoVeSe i samarbeidsavtalen med regjeringspartiene etter stortingsvalget for fire år siden. Etter valgene i 2005 og 2009 var det SV og Senterpartiet som sørget for vern.

Søviknes avviser at han med sine uttalelser mener at småpartiene, Venstre eller andre, er et demokratisk problem.

– De mindre partiene har all rett til å forhandle sine posisjoner, og et regjeringsprosjekt handler om å gi og ta. Men det er et demokratisk problem at vi gjennom vekslende regjeringsflertall har hatt et flertall på Stortinget som ønsker aktivitet i LoVeSe, uten at det er blitt realisert, sier han til NTB.

– Men da høres det ut som du mener at småpartiene utgjør det demokratiske problemet?

– Det er et demokratisk problem at vi gjennom tolv år, og med vekslende flertall, ikke har funnet en løsning for LoVeSe, all den tid det er et flertall på Stortinget som vil åpne. Men jeg sier ikke dermed at Venstre eller andre småpartier er et demokratisk problem, sier Søviknes.

Støtte fra flertall

Elvestuen stiller seg uforstående til at det kan omtales som et demokratisk problem at et flertall på Stortinget ikke har klart å samle seg om oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Alle meningsmålinger viser at vi har et stort flertall i befolkningen bak oss. Og vi kommer til å fortsette å bruke den demokratiske muligheten vi har i Stortinget til å holde LoVeSe oljefritt også i denne fireårsperioden, sier han til NTB.

Elvestuen minner om at stortingsflertallet i forrige periode samlet seg om vern – et flertall Frp var en del av gjennom samarbeidsavtalen.

– Jeg forutsetter at Søviknes også stiller seg bak den enigheten vi hadde i Stortinget i forrige periode, sier Elvestuen.

(©NTB)