Søviknes kaller Venstre «et demokratisk problem»

NTB Innenriks

Fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er et av Venstres viktigste krav som må innfris for at partiet skal gå inn i en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.

– Det er en kjempeviktig sak for oss, sa partileder Trine Skei Grande til NTB under Venstres landskonferanse for halvannen uke siden.

På siden av sonderingene med Venstre, men sentralt plassert i regjeringen, gir Søviknes uttrykk for frustrasjon over et slikt standpunkt.

– Velgerne har gjennom flere stortingsvalg gitt flertall til partier som ønsker en konsekvensutredning og mulighet for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. Når dette flertallet ikke materialiserer seg gjennom stortingsvedtak, mener jeg det er en demokratisk utfordring for Norge. Vi er et flertallsdemokrati, sier Søviknes til Avisenes Nyhetsbyrå.

(©NTB)