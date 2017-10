Ny undersøkelse: - Kortvarig bruk av paracetamol hos gravide minsker risikoen for ADHD

NTB Innenriks

Forskere har tidligere funnet ut at hvis gravide bruker mye paracetamol (ved bruk over 28 dager), øker forekomsten av ADHD blant barna som blir født. Nå viser det seg altså at kortvarig bruk kan ha motsatt effekt, melder Titan – nyhetsbloggen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Undersøkelsen viste at kortvarig bruk av paracetamol, i sju dager eller mindre under svangerskapet, hang sammen med at forekomsten av ADHD ble redusert med rundt 10 prosent. Dette stemmer godt med resultater fra tidligere undersøkelser rundt dette temaet.

– Det er helt klart at vi har grunn til å mistenke at langvarig bruk av paracetamol under svangerskapet fører til økt risiko for ADHD hos barnet. Men den nye studien som nå er publisert, viser at kortvarig bruk av paracetamol under svangerskapet henger sammen med redusert forekomst av ADHD hos barna. Det er også et viktig funn, sier Eivind Ystrøm, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Paracetamol finnes blant annet i legemidlene Paracet og Pinex, og har en smertestillende og febernedsettende virkning. I 2016 tilsvarte det reseptfrie salget av paracetamol i Norge nesten to pakninger per person. Rundt halvparten av norske gravide kvinner bruker dette legemiddelet under svangerskapet.

Statistiske sammenhenger avslører imidlertid ikke nødvendigvis reelle årsakssammenhenger. Forskerne mangler derfor den siste biten i puslespillet som kan dokumentere at paracetamol kan forårsake ADHD.

