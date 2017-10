Kronprinsessen vurderte å gi Ingrid Alexandra navnet Tyra Eufemia

NTB Innenriks

– Vi hadde faktisk tenkt å kalle Ingrid Alexandra for Tyra Eufemia, men vi syntes det ble så spesielt at vi turte ikke likevel, sa kronprinsesse Mette-Marit under åpningen av utstillingen om dronningens rolle i norsk middelalder, skriver Adresseavisen.

– Hadde det vært i dag, hadde vi nok gjort det, men vi er jo også glad for at det ble Ingrid Alexandra, la hun til.

Kronprinsessen åpnet utstillingen ved å avduke skulpturen «Dronninghode fra middelalderen». Det var egentlig dronning Sonja som skulle foreta åpningen, men på grunn av ryggvondt måtte hun melde avbud og kronprinsesse Mette-Marit stilte derfor opp på kort varsel.

Utstillingen belyser temaet ved å løfte fram tre dronninger – og en som aldri ble det: Margrete Skulesdatter, Eufemia av Rügen, Margrete Valdemarsdatter og Dyveke Sigbrittsdatter. De fire kvinnene symboliserer fire sider ved kvinnens liv i middelalderen: religion, kultur, makt og kjærlighet, skriver Kongehuset i en pressemelding.

Utstillingen har sitt utspring i en ny bok om dronningrollen, og er også en hyllest til dronning Sonja i forbindelse med at hun fylte 80 år tidligere i år.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) var også til stede på åpningen av utstillingen, som åpner for publikum onsdag.

