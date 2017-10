Kongsberg og tysk ubåtprodusent danner kampsystem-selskap

NTB Innenriks

Selskapet har fått navnet kta Naval Systems og skal både utvikle, produsere og vedlikeholde kampsystemer som en eksklusiv leverandører for ubåter fra den tyske skipsprodusenten.

– Samarbeidet er et viktig skritt for oss og den norske forsvarsindustrien. Vi har samarbeidet med ThyssenKrupp de siste tiårene og er glade for å bringe vårt partnerskap til neste nivå. Sammen vil vi levere neste generasjon kampsystemer og sette smart forsvar i Europa til handling, sier konsernsjef Eirik Lie i Kongsberg Defense & Aerospace.

Det nye selskapet eies 50 prosent av Kongsberg og 50 prosent av ThyssenKrupp og datterselskapet Atlas Elektronik. Selskapet skal etter planen levere kampsystemene under et felles anskaffelsesprogram for de tyske og norske marinene for den nye 212CD-klassen, samt for de kommende ThyssenKrupp-ubåtene.

Den norske og tyske regjeringen undertegnet i slutten av juni en avtale om felles utvikling, anskaffelse, drift og vedlikehold av ubåter og materiell. ThyssenKrupp og selskapets partnere jobber nå med å kunne tilby den norske marinen fire ubåter og to til den tyske. Alle av typen 212.

Kta Naval Systems får hovedkontor på Kongsberg og en filial i Bremen i Tyskland.

