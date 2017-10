Interessen for IPS slår aksjesparekonto hos Nordea

NTB Innenriks

De nye spareformene har begge fått mye oppmerksomhet og er lansert med to måneders mellomrom. Nordea registrerer mer interesse for IPS enn Aksjesparekonto (ASK).

– Det er helt tydelig at dette er et produkt som treffer bredt og som det er stor interesse for. Vi ser at stadig flere tar grep om egen sparing, men det har nok ikke sunket helt inn hos alle at vi selv er ansvarlige for å sikre oss en levelig pensjon, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, til NTB.

Redd for «aksje»

Forskjellen i antall henvendelser tror Marjamaa er både rasjonell og litt språkrelatert.

– IPS er mer aktuelt for en større del av befolkningen. Jeg tror også mange gir seg med en gang de hører ordet aksjer, og det er synd. Det er blitt ganske enkelt. Samtidig merker vi at IPS er mer forståelig for kundene våre, sier hun.

–IPS er aktuelt for alle som betaler skatt ettersom produktet har skattefordel. Skal du spare langsiktig, og har mulighet til å binde pengene fram til 62 år, er valget nå ganske enkelt. I IPS får du en skattefordel på inntil 9.600 kroner per år. Dette er en fordel du ikke får i Aksjesparekonto, sier Marjamaa.

Nullgebyr

Flere steder, som Finansportalen til Forbrukerrådet, tilbyr informasjon om IPS og sammenligner tilbydere. De viktigste poengene med IPS er en skattefordel på 24 prosent av innbetalt beløp og at det ikke beregnes formuesskatt på beløpet på kontoen. Det er heller ikke skatt på avkastningen mens pengene står på IPS-kontoen. De fleste som tilbyr IPS tar ikke administrasjonsgebyr for produktet.

– Kostnader er viktig for langsiktig sparing. Dersom leverandøren av IPS tar seg for godt betalt, vil kostnadene spise opp mye av skattefordelene, sier Ståle Øksnes, direktør fond i KLP Kapitalforvaltning.

