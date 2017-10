Erkjenner å ha drept kompisen med machete

NTB Innenriks

– Han har forklart at de to satt i leiligheten og drakk. Det var hyggelig stemning. Det var da kameraten skulle gå, drapet skjedde, sier 35-åringens forsvarer Helge Hartz til NRK.

35-åringen er tiltalt for å ha stukket kameraten 16 ganger i hodet med en machetekniv. Han har forklart at han ikke husker noe av selve drapshandlingen og at han løp ut av blokken og gikk til politistasjonen etter at han skjønte hva som hadde skjedd. Begge de to tilhørte et rusmiljø.

Statsadvokat Jo Christian Jordet sier at han ikke vil forhåndsprosedere straff, men at måten drapet skjedde på gjør at han vil legge ned påstand om høyere straff enn det som er vanlig.

– Alle drap er like alvorlige for det handler om at noen mister livet sitt. Men det er noe med måten det skjedde på som gjør at straffenivået vil ligge høyere enn vanlig, sier han til NRK.

