Tiltalt mann innrømmet kjøp av barnesexdukke

Mannen i 20-årene erkjente straffskyld etter tiltalen da rettssaken mot ham startet i Fredrikstad tingrett mandag morgen, melder NRK. Han er den første i Norge som er tiltalt for å ha bestilt «en silikondukke med et seksualisert uttrykk, som i størrelse og utseende fremstår som et barn».

– Alt er bare utrolig dumt. Jeg vet at det er feil, og at det er noe som ikke skal skje. Jeg er klar for å ta en fengselsstraff, sa han om kjøpet av dukken med et utseende til en jente på mellom 9 og 12 år og til om lag 10.000 kroner.

Aldri tidligere er en slik sak prøvet for domstolen, og strafferammen er bøter eller fengsel inntil tre år. Politiadvokat Bjørn Rudningen Thune la ned påstand om sju måneders ubetinget fengsel. Dom er ventet fredag.

Det var Tollvesenet som oppdaget dukken og meldte fra til politiet. Da politiet undersøkte leiligheten til den tiltalte, fant de over 160 bilder og 26 filmer med overgrepsmateriale.

Mannen også tidligere dømt for å ha vært i besittelse av overgrepsbilder.

Tiltalen omfatter også to tilfeller av seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.

