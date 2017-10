Statoil dro børsen opp til ny rekord

NTB Innenriks

Med Statoil i tét gikk de fleste av de store selskapene på Oslo Børs i pluss mandag. Aker Solutions gikk fram 2,67 prosent, Aker BP steg 6,24 prosent og Kongsberg Gruppen økte med 4,17 prosent.

Framgangen for Aker BP kom etter at resultatet for tredje kvartal ble lagt fram mandag morgen. Det Røkke-kontrollerte selskapet leverte et driftsresultat på 219 millioner dollar i tredje kvartal. Omsetningen økte fra 248 millioner dollar i 2016 til 596 millioner dollar i 2017, noe som var mer enn hva analytikere hadde ventet på forhånd.

Mens de fleste selskapene i hovedindeksen gikk fram, gikk derimot aksjekursen for DNO tilbake med 5,5 prosent etter at havnemyndigheter i Ceyhan tidlig mandag opplyste at flyten av råolje fra Kirkuk og den kurdiske regionen i Nord-Irak var blitt stanset, melder DN.

På markedene ute i verden var det ingen store utslag mandag. FTSE 100 i London gikk tilbake 0,23, DAX 30 i Frankfurt gikk opp 0,09 prosent og CAC 40 i Paris sank med 0,01 prosent.

Nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 60,48 dollar fatet, men prisen for amerikansk lettolje var 54,02 dollar.

