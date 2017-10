Passasjerer og piloter oppfordres til å aksjonere mot hjemsending av «oktoberbarna"

NTB Innenriks

Rødt Oslo Solidaritet og Flyktningslag vil fra klokken 16 dele ut løpesedler til passasjerer på Oslo lufthavn Gardermoen. Her får reisende informasjon om at de kommer til å sitte på samme fly som ungdommer som i 2015 fikk midlertidig opphold fram til de fylte 18, og som nå skal sendes hjem.

– Passasjerene oppfordres til å ikke feste setebeltet og heller reise seg i protest mot deportasjonene. Pilotene oppfordres til å nekte å frakte oktoberbarna da de er ansvarlige for passasjerenes sikkerhet, og ifølge pilotenes internasjonale organisasjon (IFALPA) ikke skal frakte passasjerer mot sin vilje, skriver Aram Zaheri og Victoria Sirnes i Rødt Oslo Solidaritet og Flyktningslag i en pressemelding.

De betegner Norges asylpolitikk som inhuman og peker på at både FN, Redd Barna og Amnesty International kritiserer Norge for brudd på menneskerettighetene. Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne har derfor fremmet et forslag i Stortinget om umiddelbar stans i utsendelse av flyktninger til Afghanistan.

– En slik avgjørelse haster. Bare i dag deporterer Norge tre livredde afghanske gutter som har sittet fengslet på Trandum transittmottak. Fordi de frykter for sine liv i Afghanistan, vil mange heller flykte videre ut i Europa eller gå «under jorda» i Norge. Så langt har nesten halvparten av barna som har fått midlertidig opphold, forsvunnet. Vi i Rødt Oslo Solidaritet og Flyktningslag mener at Norge som stat har et ansvar for å beskytte mennesker på flukt. Hovedbudskapet i vår aksjon er at barn og ungdom ikke skal returneres til krigsrammede land, skriver de videre.

