Mannen ble ifølge dommen tilbudt 10.000 kroner for å oppbevare en bærepose med kokain i to dager. Kun ti minutter etter at han fikk posen, ble han pågrepet av politiet, melder VG.

Hendelsen skjedde i fjor sommer. Mannen har anket dommen, ifølge mannens forsvarer Trygve Staff.

Mannen har nå sluttet i jobben i NRK.

