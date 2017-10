Mæland møtte skuffede gruveansatte i Longyearbyen

NTB Innenriks

– Jeg er her for å forklare hvorfor beslutningen ble tatt og har med to ører jeg skal bruke til å lytte. De ansatte skal få si det de mener. Dette er en viktig beslutning som angår mange, og det er viktig for meg å møte de det angår, sa Mæland til Svalbardposten i forkant av møtet.

Store Norske ønsket tilskudd til videre kulldrift i Svea og Lunckefjell på Svalbard, men i regjeringens budsjettforslag for 2018 som ble lagt fram 12. oktober, fikk selskapet i stedet tilskudd til å avvikle driften.

Det har opprørt både ansatte og Svalbard-samfunnet. Senere mandag ettermiddag arrangerer Svalbard AUF, LO Svalbard, Gruveklubben og Svalbard Næringsforening fakkeltog mot varselet om nedlegging.

Under besøket i Longyearbyen sto også møte med ledelsen i Store Norske, tillitsvalgte, Longyearbyen Lokalstyre og Sysselmannen på programmet.

I forslaget til statsbudsjett får Store Norske 141 millioner kroner til å avvikle driften og rydde opp i gruvene. Selskapet har anslått at dette arbeidet vil koste 700 millioner kroner og pågå over en periode på tre til fire år. Driften i Svea og Lunckefjell har vært midlertidig stanset siden 2016.

Mæland sier regjeringen har vurdert et alternativ med videre drift i en periode på ti til tolv år, hvor Store Norske samtidig avvikler underveis.

– Vi har sett grundig på det, og det er vanskelig å spå framtiden. Det er usikkerhet knyttet til kullprisene fremover, og hvorvidt det ville være lønnsomt, sier Mæland. Hun sier hele regjeringen stiller seg bak forslaget om avvikling.

