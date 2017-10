Justisministeren tett på «terrorangrep» foran Stortinget

NTB Innenriks

En bil har kjørt over flere personer på Eidsvolls plass, og en av Stortingets vakter blir knivstukket på Løvebakken. Tidligere på dagen ble et skoleskip kapret på Sørlandet. Dramatikken er del av øvelsen der politiet og Forsvaret trener på å håndtere terror, og det er den første øvelsen etter at de to etatene fikk en ny nye samarbeidsinstruks.

– Jeg syns denne øvelsen så langt viser at systemene fungerer godt. det er viktig at vi får øvd og samkjørt evner og kapasitet både i justis- og forsvarssektoren, sier Amundsen til NTB.

Brukte ikke «nødbremsen»

I tråd med den nye instruksen har Amundsen i løpet av mandagen blitt orientert om at politimesteren i Agder ønsket bistand fra Forsvaret for å sikre politiets anlegg. Før den trådte i kraft, måtte politisk ledelse i både Justis- og forsvarsdepartementet godkjenne forespørselen. Nå har de kun fått tildelt en «nødbrems», og terskelen for å bruke den skal være høy.

– Det største forskjellen er at beslutningsleddene er forenklet, og at man raskere kan få på plass bistand fra Forsvaret når det er behov for det. Tidligere måtte man aktivt godkjenne det, forklarer Amundsen.

Riksrevisjonen kom med kraftig kritikk av samarbeidet mellom de to etatene i en rapport i fjor høst. Her slås det fast at politiet og Forsvaret verken hver for seg eller sammen er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.

Amundsen sier at rapporten baserer seg på situasjonen slik den var i 2015.

– Situasjonen i 2017 er noe helt annet. Vi har fått på plass det planverket som manglet på det tidspunktet, sier statsråden.

– Trekker lærdommer

Etter 22. juli-angrepet kritisert Gjørv-kommisjonen at man ikke trakk lærdommer fra slike øvelser. Men Amundsen forsikrer at læringspunktene blir fulgt opp.

Det samme sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Han forteller at det er en del observatører til stede.

– Det skrives rapporter om det som er av funn, og det er fokus på hva man kan ta videre, opplyser han.

Han viser til den nye bistandsinstruksen som nettopp et resultat av et slikt arbeid. At staben er organisert på annet vis under årets øvelse enn i fjor er et annet eksempel han trekker fram.

De som deltar i øvelsen, har ikke fått vite på forhånd hva slags scenarioer de skal øve på.

– Vi er opptatt av at man skal øve med de ressursene som er tilgjengelige og realistiske, sier Humlegård.

Etter opptrinnet ved Stortinget, fortsetter øvelsen med etterforskning og jakt på en «gjerningsmann» som forsvant ned i T-banesystemet under Oslo. Om det skjer nye hendelser innen øvelsen er over tirsdag kveld, vet ingen av dem som deltar.

Ifølge Humlegård er det tett samarbeid mellom politi, nødetatene og forsvaret.

Synlig aktivitet

Operasjon Nordlys som øvelsen heter, erstatter den tidligere årlige øvelsen Tyr og ble vedtatt av regjeringen i fjor. Øvelsen fortsetter til tirsdag kveld. I år har man altså lagt inn scenarioer som minner om det man har sett i Europa: Angrep med enkle midler som bil og kniv og en eller flere gjerningsmenn på frifot etterpå.

Det vil bli noe synlig aktivitet både i Kristiansand-området og Oslo sentrum disse dagene, men øvelsen skal ikke påvirke folks aktiviteter, opplyste Politidirektoratet da den ble innledet. Det vil også være en del helikoptertrafikk i begge øvingsområdene.

