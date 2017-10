Drapsdømt pågrepet etter rømming

NTB Innenriks

Etter en tilværelse på rømmen i Colombia i fem måneder, bestemte Hulback seg for å returnere til Norge. Mandag kveld ble han pågrepet på Gardermoen, skriver Aftenposten.

– Jeg tok en ferie og reiser nå hjem for å møte konsekvensene og for å jobbe med gjenopptakelse av dommen mot meg, sa han.

Hulback er dømt for to drap og har vært etterlyst internasjonalt. Han ble i 1991 dømt til tolv års fengsel for drap. Han ble prøveløslatt i 2000, og våren 2001 ble han pågrepet for et annet drap. Han ble dømt til 21 års forvaring.

Hulback har erkjent det første drapet, men nekter for det andre.

I januar i år ble han prøveløslatt på bestemte vilkår etter å ha sonet nesten 16 år. Han rømte fra Norge da han fikk nyss om at han skulle gjeninnsettes på soning for å sone resttiden av straffen.

