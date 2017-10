Dab-adapter i bil kan sende telefonsamtaler til andre biler

NTB Innenriks

Det oppdaget Ingvild Areklett Mørdre da hun satt i bilkø ved Mosseporten senter og lyttet til musikk på radioen. Plutselig slo det inn en telefonsamtale på bilstereoen, skriver Moss Avis.

– Samtalen vi hørte var helt klar, og det var en toveiskommunikasjon. Dette er jo rett og slett skremmende og skummelt, sier Mørdre som like før hadde fått inn avspillingen av en lydbok.

Årsaken til at blant annet telefonsamtaler kan havne på avveie, er at man har installert en dab-adapter med en mottaker som tar inn signaler over FM-nettet. Dersom man kobler telefonen via denne adapteren, er det mulig at samtalen kan høres av andre over FM-nettet.

– Det er ingen sperrer som gjør at det kun er bilen med det aktuelle adapteren som mottar signalene, sier en av landets fremste eksperter på dab, Per Morten Hoff. Han er tidligere daglig leder for IKT-Norge.

– Så lenge risikoen er til stede for at andre hører på samtalen din, så er det skremmende og sjokkerende. Spesielt når man vet at over 40 prosent av bileiere i landet har montert dab-adaptere, sier han.

Avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet sier dette var ukjent for ham.

– Rådet må være at man ikke bruker dab-adaptere som mottar signaler over FM-nettet til også å ringe over, sier Veum.

(©NTB)