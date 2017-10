NTB Innenriks

Hansmark etterfølger Tord Hustveit og er også 2. vara til Stortinget.

– Det er en stor ære å skulle lede et ungdomsparti som alltid kjemper for friheten til hvert enkelt menneske, som alltid tar de tøffe kampene for klimaet og dyrene, og som ønsker å ta vare på flyktninger og rusavhengige, sa Hansmark.

Tiril Eid Barland fra Akershus ble valgt til ny første nestleder, mens Ragnhild Forsberg fra Oslo ble ny andre nestleder.

