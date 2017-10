Sersjant mistet livet i sprengningsulykke i Troms

NTB Innenriks

– Det var tre personer på stedet da ulykken skjedde. De to andre er tilsynelatende fysisk uskadd, sier talsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo.

Sprengningsulykken skjedde på Mauken skytefelt ved Skjold i Øverbygd i Målselv kommune under et sprengningskurs klokken 17.30 fredag.

– De tre tilhører alle Ingeniørbataljonen på Skjold, opplyser Skogmo til NTB.

Den omkomne var inne i sitt første år som sersjant, opplyser Forsvaret. Pårørende er varslet.

– Hendelsesforløpet vil bli etterforsket, sier Skogmo. Han sier til VG at det er snakk om en sprengingsulykke med et bærbart mineryddingssystem.

Troms politidistrikt har også tjenestemenn på stedet, både fordi det er standard prosedyre etter arbeidsulykker, men også for å sikre et utgangspunkt for en eventuell etterforskning, skriver Nordlys.