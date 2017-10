Riksadvokat reagerer på kvinnediskriminering i Jensen-bok

NTB Innenriks

Busch skriver på Politiforum at «forfatteren klarer å lire av seg svært utseendefikserte og seksualiserte karakteristikker av to hardtarbeidende aktorer».

– Har vi ikke kommet lenger enn at man synes det er greit å omtale kvinners utseende og ikke jobben de gjør? Hva slags relevans har karakteristikken av aktorer i sammenheng med en viktig og krevende kriminalsak, spør han.

Videre reagerer han på Kagge forlag som har gitt ut boken. Han spør hva forleggeren tenker om omtalen:

– At ytringsfriheten overgår alt? At offentlig ansatte må finne seg i slikt? At det ikke er forlagets ansvar å vurdere om de bidrar til å opprettholde gammeldagse kjønnsstereotyper?

– Hvor kommer denne manglende respekten for kvinner fra? Hvorfor klarer vi som samfunn ikke å bekjempe den, fortsetter han, og retter kritikk til også NRK, som intervjuet Eggen uten å problematisere denne karakteristikken.

Eggens bok har navnet «Forbindelsen» og dreier seg om rettssaken mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

