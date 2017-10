Redusert fremkommelighet på E6 etter brann i lastebil

NTB Innenriks

– Det har vært branntilløp og åpne flammer i en tømmerbil. Nødetatene er på stedet og har kontroll på brannen, sier operasjonsleder Bjørn Christian Willersrud til NTB.

Han opplyser at det var to personer i bilen da brannen startet. Begge kom seg ut av kjøretøyet for egen maskin.

–De er eksponert for noe røyk, men trenger ikke oppfølging fra helsepersonell, sier Willersrud.

Foreløpig har ikke politiet fått avhørt de to som var i bilen. De vet derfor lite om hva som er årsaken til at kjøretøyet tok fyr.

De vet heller ikke hvor stort skadeomfanget er når det gjelder kjøretøyet og lasten.

Kjøretøyet står i en veiskulder på E6 mellom Jessheim og Kløfta, rett sør for Haug bru. Bergingsbil er rekvirert, og veien vil være stengt en stund framover som følge av bergingsarbeidet.

