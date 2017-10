Mann dømt til ett års fengsel for mishandling av samboeren

NTB Innenriks

Aktor ba kun om sju måneders fengsel, men Tønsberg tingrett besluttet å skjerpe straffen, melder NRK.

Mannen har ifølge dommen flere ganger utøvd vold og mishandlet kvinnen han bodde sammen med i løpet av 2017. Han skal blant annet ha slått, sparket og truet samboeren. Ifølge Tønsberg tingrett var det et mønster med vedvarende og gjentatte krenkelser av kvinnen, og retten omtaler situasjonen som «et regime av frykt og terror i hjemmet».

Det groveste tilfellet fant sted i august i år, da mannen ifølge dommen slo kvinnen i hodet, kastet henne i gulvet, banket hodet hennes i gulvet og dro henne bortover gulvet etter håret.

Mannen er tidligere domfelt for vold en rekke ganger, også i nære relasjoner. I 2009 ble han dømt for kroppsskade under særdeles skjerpende omstendigheter mot sin daværende samboer. Retten mener han gjennomgående er blitt mildt behandlet straffeutmålingsmessig tidligere. Siden dette ikke har virket preventivt, besluttet tingretten å gi mannen en såpass streng straff.

