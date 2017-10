Hæren i sorg etter dødsulykke i Troms

NTB Innenriks

Sjefen for Hæren, generalmajor Odin Johannessen, var tydelig preget av hendelsen da han orienterte pressen lørdag formiddag.

Hågen Skattum, en 21 år gammel sersjant fra Voss, døde under en demonstrasjon av mineryddingsutstyr på skytefeltet ved Skjold i Øverbygd i Målselv i Indre Troms fredag ettermiddag.

Hærsjefen understreker at det er helt uakseptabelt å miste soldater under øvelse.

– Én soldat er én soldat for mye. Vi skal ikke miste våre soldater når vi øver. Vi kan miste dem andre steder når vi er i krig, det er det ikke vi som rår over, men det skal aldri skje under øvelse. Dette er en tung dag i Hæren, sier Johannessen til NTB.

Døde momentant

Skattum var inne i sitt første år som sersjant i bataljonen da ulykken skjedde. Med ham under sprengningskurset var rundt 20 medsoldater fra stormingeniørtropp nummer to.

Sjefen for Ingeniørbataljonen på Skjold, oberstløytnant Per Aslak Loso, sier til TV 2 at de er sterkt preget av ulykken.

– Først og fremst vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse og tanker til de pårørende som er hjemme på Voss, men også alle her på Skjold som er berørt, og alle som kjenner den omkomne, sier han.

Han opplyser at leger har konstatert at 21-åringen døde momentant etter eksplosjonen. To vernepliktige var også i nærheten, men de fikk ikke fysiske skader.

Ifølge Loso er sprengningskurset en del av den vanlige opplæringen i bataljonen. De prøver å gi alle kontingenter en demonstrasjon av utstyret.

– Det er rett og slett en anretning som gjør at vi kan bryte gjennom minefelt og sperringer ved bruk av eksplosiver. Det er en slange, koblet på en rakett med ladninger på, som da skytes over og settes av. Deretter ryddes det en sti for å kunne rykke fram med egne styrker, sier han.

– Ingen grunn til engstelse

Det bærbare mineryddingsutstyret har inntil nå kun vært brukt av Ingeniørbataljonen, som opererer ved militærleirene på Rena og Skjold.

Dette utstyret har Hæren inntil videre stanset all bruk av, opplyste hærsjef Johannessen lørdag formiddag.

– Det vil ikke bli brukt igjen før politiet og granskingskommisjonen har fullført sitt arbeid, sier han.

Til tross for ulykken, mener Johannessen det er trygt å sende sine sønner og døtre til Forsvaret, enten det er til førstegangstjeneste eller annen tjeneste.

– Vi øver etter meget strenge sikkerhetsbestemmelser, og det skal ikke være noen grunn til å føle engstelse for soldater som er inne til tjeneste, sier han.

Etterforskes

Hva som gikk galt, er fortsatt uklart. Forsvarets egen undersøkelseskommisjon skal i tiden framover se på hvordan ulykken skjedde, hvorfor den skjedde og hvordan slike ulykker kan unngås i framtiden.

Kommisjonen landet lørdag formiddag på Bardufoss, og de skal finne svar så raskt som mulig. Inntil kommisjonen er ferdig med sine undersøkelser, er Hæren tilbakeholdne med å komme med flere detaljer rundt ulykken.

– Nå arbeider vi først og fremst med ivaretakelse av de pårørende og av våre soldater som var direkte involvert. Så må vi overlate til kommisjonen å finne svar på alle disse tekniske spørsmålene, sier Johannessen.

Han åpner for å gjøre flere innstramminger basert på deres funn.

–Sikkerhet tar vi på største alvor. Kommisjonen skal finne svar på om sikkerheten rundt denne øvelsen var tilstrekkelig. Foreløpig mener vi at vi har gjort nok, men på basis av den kunnskapen vi får, vurderer vi om vi må gjøre nye innstramminger, sier Johannessen.

