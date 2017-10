Riksadvokaten: Fatalt politiskudd i Kristiansand var innenfor loven

NTB Innenriks

35-åringen ble skutt i ryggen ved rundkjøringen på Gartnerløkka i Kristiansand natt til 27. november i fjor. Han døde av skadene.

Riksadvokaten har nå behandlet en klage fra mannens ektefelle, som mente det var feil av Spesialenheten for politisaker å henlegge saken. Ifølge vedtaket fra Riksadvokaten utviklet situasjonen seg raskt, og politiet hadde begrenset tid til å vurdere alternativene, skriver avisen.

De to politifolkene skjøt til sammen 17 skudd mot mannen, enkelte av dem mens han var på vei bort fra stedet i bil.

– Etter Riksadvokatens oppfatning var det, slik situasjonen fremsto for de aktuelle tjenestemennene, en lovlig nødvergehandling å avfyre skudd også mens X var i ferd med å kjøre fra stedet, skriver Riksadvokaten.

Politiaksjonen startet etter at en veiarbeider ringte til operasjonssentralen og fortalte at han nesten hadde blitt påkjørt. Mannen i bilen skal ha bedt veiarbeideren kontakte politiet og uttalt at «noe grusomt kom til skje». Mannen i bilen viste også fram et våpen som veiarbeideren mente kunne være en rifle.

(©NTB)