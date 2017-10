Oslo Børs passerte milepæl

NTB Innenriks

Milepælen ble passert fredag morgen klokken 9.13 da hovedindeksen noterte seg for 800,06 poeng. Den steg ytterligere til 800,28 poeng og holdt seg over 800 poeng i tre minutter før den falt under grensen igjen.

Hovedindeksen på Oslo Børs har dette året stadig satt nye rekorder, og mange eksperter har tidligere spådd at dette kunne skje etter at flere selskaper har levert gode resultater for tredje kvartal.

Oljeprisen bidro også til rekorden ved å ligge godt over 59 dollar da den nye poengrekorden ble satt.

