Oslo Børs over 800 poeng

Omsetningen fredag endte på knapt 6 milliarder kroner, og Yara topper listen over omsatte selskaper. Totalt skiftet aksjer for nesten 600 millioner kroner hender i selskapet fredag. Kursen endte opp 2,3 prosent. Dagens vinner blant de mest omsatte var imidlertid Aker BP som økte 2,6 prosent. Statoil er nede på tredjeplass blant de mest omsatte, men kursen vokste med 1,2 prosent. Norsk Hydro gikk opp 1,4 prosent, Telenor steg med 1,5 prosent, mens Orkla økte med 1,7 prosent.

Taperne blant de mest omsatte selskapene på hovedindeksen fredag ble Norwegian som gikk ned 2,6 prosent, og Marine Harvest som falt 0,7 prosent.

De toneangivende aksjeindeksene i Europa tok seg også opp. FTSE 100 i London steg 0,2 prosent, DAX 30 i Frankfurt gikk opp 0,6 prosent og CAC 40 i Paris økte med 0,7 prosent.

Oljeprisen stiger videre og passerte fredag 60 dollar fatet, som er det høyeste nivået siden sommeren 2015. Ved børsslutt ble nordsjøolje omsatt for 59,9 dollar fatet på spotmarkedet, noe som er over en dollar mer enn på samme tid torsdag. Et fat amerikansk lettolje ble ved børsslutt omsatt for 53,4 dollar.

