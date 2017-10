Mann siktet for å ha kjørt på rulleskiløpere

NTB Innenriks

– Han har innrømmet å ha kjørt bilen, men sier han ikke var klar over at han kjørte på noen, sier politiførstebetjent Margrethe Solvang i Agder politidistrikt til NRK. Mannen er fra distriktet.

Mannen ble løslatt etter avhør fredag, melder Tvedestrandsposten.

Ifølge lokalavisen ble ulykkesbilen funnet parkert i Åmli kommune. Bilen hadde synlige skader etter påkjørslene, blant annet en knust rute og skader i fronten. Mannen hadde lånt bilen.

Politiet fikk melding om ulykken torsdag kveld etter at først én rulleskiløper var blitt påkjørt og deretter to andre. To av de tre ble kjørt til sykehus for kontroll. Ingen fikk alvorlige skader.

(©NTB)